الداخلية: ضبط أوراق مشبعة بمواد مخدرة بحوزة متهم من جنسية عربية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهم من جنسية عربية بحوزته 140 ورقة (A4) مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة وكميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة مروجي السموم وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم السبت إن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ورصد ميداني دقيق إذ عثر بحوزة المتهم على 40 جراما من مادة الحشيش و15 جراما من مادة الشبو إضافة إلى 200 ملي من مادة (CBD) وميزانين حساسين يستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.

وأوضحت أن الأوراق المشبعة بالمؤثرات العقلية تعد من الأساليب الإجرامية المستحدثة التي يلجأ إليها بعض مروجي المخدرات لمحاولة إخفاء المواد المخدرة وتمويهها بطرق يصعب اكتشافها إلا أن يقظة رجال المكافحة وكفاءة إجراءات الرصد والتحري أسهمت في إحباط هذا النشاط الإجرامي وضبط المتهم والمضبوطات.

وأضافت (الداخلية) في بيانها أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وأكدت استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وعدم تهاونها في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو استهداف فئة الشباب بهذه السموم.