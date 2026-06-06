أمين عام مجلس التعاون: الشباب الخليجي هم الركيزة الاساسية في بناء مستقبل أوطانهم

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت أن الشباب الخليجي هم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون وتحقيق الرؤي الوطنية لبلدانهم ولهم بصمات واضحة في مسيرة التنمية الخليجية الشاملة.

جاء ذلك خلال تصريح للبديوي بمناسبة (اليوم الخليجي للشباب) الذي يصادف 6 يونيو من كل عام مشيرا الى أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في دول المجلس للاحتفاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الشباب الخليجي في كافة المجالات.

ولفت الى أن دول مجلس التعاون ومن خلال التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تولي اهتماما بالغا بتمكين الشباب من خلال إقرار الأنظمة والقرارات وتطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وتهيئتهم للاسهام في مواجهة التحديات واستثمار الفرص في مختلف المجالات التنموية.

وفي السياق ذاته اكد البديوي أن الأمانة العامة للمجلس تواصل جهودها في دعم العمل الخليجي المشترك في قطاع الشباب عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتنظيم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأوضح أن ما تحقق في دول مجلس التعاون من إنجازات نوعية في مجال الشباب يعكس حرص قياداتها على الاستثمار في هذه الفئة الحيوية وإطلاق المبادرات التي تعزز من دورها في التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه جدد البديوي التأكيد على التزام الأمانة العامة بدعم الشباب الخليجي إيمانا منها بأنهم الثروة الحقيقية وان بطاقاتهم وإبداعاتهم تبنى الأوطان ويصنع المستقبل المزدهر لدول مجلس التعاون.