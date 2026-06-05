هيئة البيئة: الكويت تواصل جهودها الحثيثة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم

أكدت الهيئة العامة للبيئة مواصلة دولة الكويت جهودها الحثيثة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية الهادفة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن الهيئة وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام تجدد التزامها بدورها الرقابي والتوعوي والعمل على صون الموارد الطبيعية.

ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وأضافت الإبراهيم أن الهيئة تحرص على المحافظة على النظم البيئية بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع وترسيخ ثقافة الوعي البيئي في المجتمع.

وأكدت حرص الهيئة على المشاركة في عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة من بينها التعاون مع بنك (بوبيان) لدعم المبادرات البيئية الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية والكهربائية.

التنوع الاحيائي

وأشارت إلى مشاركة الهيئة في فعالية توعوية بالمركز العلمي التي تضمنت جناحا تعريفيا وأنشطة تثقيفية موجهة لرواد المركز بهدف نشر الوعي بالقضايا البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها.

حماية البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة

وأكدت أن شعار هذا اليوم (العمل للمناخ) يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات البيئية والمناخية مشددة على أهمية الاستمرار في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز الشراكات الفاعلة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للكويت والعالم.

ودعت الإبراهيم جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في حماية البيئة وترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.