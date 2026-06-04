وزير الخارجية يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي براين ماست

اجتمع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الاجتماع شهد استعراض العلاقات الكويتية – الأمريكية التاريخية الراسخة وما تتميز به من شراكة استراتيجية متينة وتعاون وثيق.

وأوضحت أنه تم بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضافت أنه تم أيضا بحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.