الجامعة العربية تدعو إلى تسريع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

جامعة الدول العربية

دعت جامعة الدول العربية اليوم الخميس إلى تسريع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الآثار المناخية.

جاء ذلك في بيان للجامعة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو لهذا العام تحت شعار (العمل للمناخ) مؤكدة فيه أهمية الاستجابة الفعالة للتحديات البيئية المتزايدة.

وذكر البيان أن قضية تغير المناخ تعد من أبرز الملفات التي تتابعها جامعة الدول العربية عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومن خلال المجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ التي تعمل على تنسيق المواقف بين الدول العربية.

وأضاف أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بما يضمن مستقبلا آمنا ومزدهرا للأجيال القادمة في المنطقة العربية.

واعتبر أن الاحتفاء بهذا اليوم يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ الوعي البيئي وتحفيز العمل المشترك على المستويين الحكومي والمجتمعي للتصدي للتحديات البيئية وفي مقدمتها التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والاستهلاك غير المستدام.