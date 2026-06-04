النائب الأول ووزير الداخلية يقوم بزيارة المصابين جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يقوم بزيارة المصابين جراء الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بزيارة المصابين جراء الاعتداء الايراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي بمستشفى الفروانية ومستشفى جابر الأحمد وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية حول الحالة الصحية للمصابين والخدمات العلاجية المقدمة لهم موجها بتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة واستمرار متابعة أوضاعهم الصحية أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية وفرق الطوارئ وما أظهروه من كفاءة وسرعة استجابة في التعامل مع المصابين مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن وما تحلوا به من جاهزية ويقظة ميدانية وسرعة في التعامل مع تداعيات الاعتداء.

وأعرب عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.