“المشروعات السياحية” و”كي لاند” تطلقان موسما صيفيا ترفيهيا على شاطئ البلاجات

شركة المشروعات السياحية

أعلنت شركة المشروعات السياحية اليوم الخميس إطلاق الموسم الصيفي الترفيهي على شاطئ البلاجات بالتعاون مع شركة (كي لاند) وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتعزيز قطاع الترفيه العائلي في الكويت وتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الجميع خلال فترة الصيف.

وذكرت (المشروعات السياحية) في بيان صحفي أن هذه الشراكة تأتي تتويجا للتعاون بين الجانبين وانعكاسا لرؤيتهما المشتركة في توفير أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة بما يسهم في إثراء المشهد الترفيهي المحلي.

وأوضحت أن المشروع يضم مجموعة واسعة من المرافق والأنشطة الترفيهية المخصصة لمختلف الفئات العمرية بما في ذلك الألعاب المائية والمسابح الخارجية ومنطقة الألعاب الداخلية المكيفة والأنشطة التفاعلية والرياضية.

وأضافت أن المرافق الترفيهية صممت بعناية لتوفير بيئة آمنة وممتعة تسهم في تنمية المهارات الحركية والذهنية للأطفال إلى جانب توفير خيارات ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

وأفادت بأن المشروع يستقبل زواره يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بما يتيح للعائلات قضاء يوم متكامل في أجواء صيفية ترفيهية.

وبينت أن هذه المبادرة تعكس حرصها على استقطاب الشراكات النوعية مع المبادرين في القطاع الترفيهي وتمكينهم من تقديم تجارب مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في البلاد معربة عن تطلعها لمواصلة دعم المبادرات الموسمية التي تعزز خيارات الترفيه العائلي وتواكب تطلعات المجتمع الكويتي على مدار العام.

يذكر أن شركة المشروعات السياحية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية بالإضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها إذ تعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج لصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.