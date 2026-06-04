الحرس الوطني يحتفل بتخريج كوكبة جديدة من الضباط

الحرس الوطني يحتفل بتخريج دورات الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية و"الضباط الأطباء" و"ضباط الطب المساند" برعاية رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح

احتفل الحرس الوطني اليوم الخميس بتخريج دورات الطلبة ضباط الميدان من حملة الشهادة الجامعية والطلبة الضباط الأطباء والطلبة ضباط الطب المساند وذلك برعاية رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق البرجس نقل في كلمة ألقاها خلال الحفل تهنئة رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

وأعرب الفريق البرجس عن سعادته أن تنضم إلى الحرس الوطني كوكبة جديدة من الضباط بعد أن تلقوا مواد علمية وتدريبات عملية رفعت من مستواهم وجاهزيتهم العسكرية ليكونوا عونا لإخوانهم في تأدية المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار.

وأكد أن الوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه المخلصين ليحفظوا أمنه واستقراره ويذودوا عن ترابه الغالي ويتصدوا بكل حزم لكل معتد تسول له نفسه العبث بأمن الكويت واستقرارها مشيرا إلى أن الوطن أمانة في أعناق أبنائه.

وسأل الفريق البرجس المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها الأمن والأمان.

بدوره ألقى آمر معهد تدريب قوات الحرس الوطني العميد الركن خالد حسن كلمة أكد خلالها تنفيذ توجيهات القيادة بترجمة أهداف الخطة الإستراتيجية للحرس الوطني 2030 (حماية وطن) المتعلقة بالارتقاء بالمنظومة التدريبية للحرس الوطني وتأهيل كوادره علميا وعسكريا وفق أحدث الأساليب.

وذكر البيان أن الضباط الجدد قاموا بأداء القسم متعهدين بالذود عن الوطن وحماية استقراره وصون مكتسباته فيما قام وكيل الحرس الوطني في ختام الحفل بتكريم أوائل الخريجين.