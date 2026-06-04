سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة المصابين في مستشفى جابر الأحمد جراء العدوان الإيراني الآثم

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يقوم بزيارة المصابين في مستشفى جابر الأحمد جراء العدوان الإيراني

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى جابر الأحمد إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مطار الكويت الدولي وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم وذلك برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء موجها الجهات المعنية بتسخير كافة الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

وأعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة شخص في حادث الاعتداء الآثم سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.