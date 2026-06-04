الاحتلال يتوعد بضرب بيروت في حال شن حزب الله هجمات

صورة أرشيفية

قال وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمّعات سكنية إسرائيلية، مشدّدا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل.

وقال كاتس أن جيش الاحتلال سيواصل في هذه المرحلة إطلاق النار والعمليات البرية، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة الشقيف، من عودة السكان، مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله.

وأضاف أن قوات الاحتلال لها “حرية العمل بدعم أميركي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق النار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية”.