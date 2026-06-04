وزيرة التنمية والاستدامة: تعزيز الحوار السياسي بين الدول ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA"

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج اليوم الخميس أهمية تعزيز الحوار السياسي وبناء الثقة بين الدول باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) ضمن الاجتماع الثاني لـ(حوار ترمذ) حول الترابط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا عبر الاتصال المرئي.

وشددت الوزيرة الدكتورة الفليج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على ضرورة التكامل الإقليمي وتطوير الشراكات في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.

وقالت إن الكويت تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في البنية التحتية الذكية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتطوير سلاسل الإمداد ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن الاستدامة تمثل نهجا متكاملا يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز رفاه الإنسان.

ولفتت إلى أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن سيكا (CICA) تجمع إقليمي للدول الآسيوية تأسس في 1992 ويضم في عضويته 27 دولة كأعضاء دائمين و8 دول أخرى بصفة مراقب و5 منظمات دولية مراقبة ويهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا.