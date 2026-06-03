رئيس الأركان يبحث مع نظيره الاردني تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان مع نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردني اللواء الركن يوسف الحنيطي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الاربعاء في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الاردني اللواء الركن يوسف الحنيطي سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الكويتية والأردنية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آلية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأعرب الفريق الركن الشريعان عن حرص الجيش الكويتي على توسيع آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة الأردنية.

من جانبه أكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار المشترك.