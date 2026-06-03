النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية الأردني أوجه العلاقات الثنائية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاربعاء في العاصمة الأردنية عمان مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي إن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح استعرض مع وزير الداخلية الأردني التطورات الأمنية الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وأشاد الشيخ فهد يوسف الصباح بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين من تنسيق متواصل يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار.