الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء استهداف إيران للكويت والبحرين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة التي تفيد بأن إيران استهدفت الكويت والبحرين واستئناف تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا غوتيريش في بيان صحفي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي قد يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية.

ودان جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية مذكرا بأن القانون الدولي الإنساني يحظر حظرا قاطعا استهداف الأعيان المدنية.

وأكد غوتيريش على ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية احتراما كاملا داعيا الأطراف كافة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وجدد الأمين العام دعمه الكامل لجميع جهود الوساطة الجارية بما فيها تلك التي تقودها باكستان وحث جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المبادرات الدبلوماسية.