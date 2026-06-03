الهند تدين استهداف مطار الكويت الدولي

وزارة الشؤون الخارجية الهندية

دانت الهند اليوم الأربعاء استهداف مطار الكويت الدولي الذي أسفر عن وفاة مواطن هندي وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن نيودلهي تدين استهداف مطار الكويت الدولي مشيرة إلى أن نيودلهي أكدت منذ اندلاع النزاع في غرب آسيا ضرورة عدم استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية مجددا إلى وقف مثل هذه الهجمات متقدمة بخالص التعازي لأسرة المتوفى.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قال في إيجاز إعلامي إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 13 صاروخا باليستيا معاديا داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

وأكد العقيد العطوان أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت كذلك مع 17 طائرة مسيرة معادية مشيرا إلى أن هذا العدوان الإيراني الآثم نتج عنه استهداف المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.