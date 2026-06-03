منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الايرانية المتكررة ضد مملكة البحرين ودولة الكويت

منظمة التعاون الإسلامي

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الأربعاء الهجمات الإيرانية المستمرة ضد مملكة البحرين ودولة الكويت.

واعتبرت الامانة في بيان لها هذه الهجمات “انتهاكا لسيادة مملكة البحرين ودولة الكويت حيث استهدفت مجددا هذه الهجمات بعض المرافق المدنية والحيوية ومن بينها مطار الكويت الدولي مما أدى الى وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين بجروح” واعربت عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت قيادة وشعبا لوقوع خسائر بشرية مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت أن هذه الهجمات المستمرة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامنها التام مع مملكة البحرين و دولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.