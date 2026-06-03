وزيرة الشؤون توجه بإنشاء غرفة مراقبة مركزية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لبحث تطوير بيئة العمل وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء بإنشاء غرفة مراقبة مركزية في مجمع دور الرعاية الاجتماعية مشددة على إحكام الرقابة على العاملين في إدارة الخدمات العامة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع مسؤولي الإدارة بحضور المدير العام للهيئة الدكتورة دلال العثمان إن الاجتماع بحث عددا من الملفات التنظيمية بهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنه تمت مناقشة آليات تعزيز منظومة الرقابة والمتابعة داخل الإدارة واستعراض ملف أنظمة المراقبة ومراجعة العقود والإجراءات التشغيلية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأكدت ضرورة رفع الملاحظات والمعوقات أولا بأول لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتذليلها وتوفير الدعم اللازم للعاملين بما يضمن سير العمل وفق الأطر القانونية.

وأوضحت أن التوجيهات شملت تزويد دور الرعاية بمنظومة كاميرات أمنية متكاملة لتعزيز حماية النزلاء إضافة إلى حصر أعداد المهندسين ومراجعة مهامهم لضمان الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة وتحسين مستوى الخدمات.