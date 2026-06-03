هيئة الأسواق: صانع السوق على السندات والصكوك سيكون بذات آلية تداول الأسهم

رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال فواز بورسلي

مع قرب تفعيل منصة تداول السنداوات والصكوك ( أدوات الدخل الثابت) ستسمح هيئة أسواق المال بتسجيل صانع السوق على مثل هذه الأدوات والمنتجات بذات الآلية المستخدمة للأسهم، بحيث تكون اختيارية لصانع السوق للتسجيل على أي ورقة مالية يختارها.

وقال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال فواز بورسلي في سياق حديث لمجلة الهيئة ” لقد أبدت بعض الجهات اهتماماً فعلياً بطرح سندات وصكوك. ونحن في الهيئة حريصون على أن يكون الإدراج الأول نموذجاً يعزز الثقة ويرسم المعيار لما يليه”.

وعن الموعد المتوقع لبدء التداول الفعلي للسندات والصكوك وفق الإطار الجديد أفاد إن التداول الفعلي مرتبط بأول عملية إدراج، والبنية التحتية من جهتنا جاهزة تماماً. المنصة لم تُطلق كفكرة نظرية، بل اجتازت اختبارات السوق الموسعة ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال، وأثبتت كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال الإدراجات.

وأكد ان ما يمنح الهيئة الثقة الكاملة، هو أن الجاهزية لا تقتصر على المنصة وحدها، بل تمتد لتشمل جميع الأطراف المعنية: بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة المالية المرخصة. التداول سيبدأ فور إتمام أول إدراج مؤهل، وقد أبدت بعض الجهات اهتماماً فعلياً بذلك. ونحن في الهيئة حريصون على أن يكون الإدراج الأول نموذجاً يعزز الثقة ويرسم المعيار لما يليه.

وحول آلية التسعير والتداول المعتمدة (مزاد – تسعير مستمر – صانع سوق ، أشار بورسلي إلى أن التسعير في هذه المرحلة سيكون بالدينار الكويتي، والعمل جارٍ حالياً على اختبارات السوق الموسعة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وشركاتها التابعة (التقاص والإيداع) مع شركات الوساطة المالية لإعداد منظومة ما بعد التداول (تقاص وتسوية) للأوراق المالية المسعرة بالعملات الأجنبية. ووحدة التغيير السعري ستكون بنسبة 0.001% من القيمة الاسمية.

ونوه بأن تداول السندات والصكوك سيكون من خلال جدول الأوامر، حيث تنقسم دورة التداول إلى عدة جلسات كما هو معمول به في الأسهم، وهذه الآلية محددة في القواعد المعتمدة من الهيئة للبورصة.