قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين

صورة أرشيفية

دانت قطر اليوم الأربعاء بشدة الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة بما في ذلك التي استهدفت مطار الكويت ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في عدد من مرافقه وإصابة أشخاص.

وعدت وزارة الخارجية القطرية في بيان الهجمات الإيرانية انتهاكا خطيرا لسيادة البلدين وخرقا سافرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحديدا مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة وحظر الهجمات العشوائية.

وأكدت الوزارة رفض دولة قطر التام استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية مشددة في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع دولة الكويت والبحرين ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

كما أعربت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت والبحرين من كل سوء.