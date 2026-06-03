“التربية” تستعرض الاستعدادات والاجراءات المتبعة للحالات الطارئة مع فريق المركز الوطني للطوارئ والأزمات “أمان”

وزارة التربية

استعرضت وزارة التربية اليوم الأربعاء مع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان) منظومة الاستعداد والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات الطارئة في المؤسسات التعليمية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الفريق مع الجهات الحكومية.

وقال فريق (أمان) في بيان صحفي إن الاجتماع تناول الأدوار والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين في مختلف الظروف الاستثنائية إلى جانب استعراض آليات التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة عند التعامل مع الطوارئ.

وذكر أن الجانبين بحثا عددا من المحاور المرتبطة بالجاهزية المؤسسية وإدارة المخاطر بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ويدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.