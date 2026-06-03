بنك الخليج يبدأ عاماً جديداً في دعم وتمكين الشباب

نجلاء العيسى وليلى المطيري خلال توقيع اتفاقية الشراكة

أعلن بنك الخليج عن تجديد شراكته الإستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، تأكيداً على التزامهما المشترك والمستمر بدعم وتمكين الشباب الكويتي من خلال برامج تدريبية وريادية تهدف إلى إعدادهم لسوق العمل وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال.

وتواصلت هذه الشراكة على مدى أكثر من عشرين عاماً، حيث أثمرت عن تدريب آلاف الطلبة في المدارس الثانوية والجامعات، وأسهمت في بناء جيل جديد من القيادات المستقبلية ورواد الأعمال.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيس إدارة التسويق في بنك الخليج، السيدة نجلاء العيسى، أن هذه الشراكة تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك الخمسية ورؤية الكويت 2035، التي تركز على دعم الشباب والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت: “نؤمن في بنك الخليج بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الكويت، ولهذا فإن شراكتنا مع جمعية إنجاز الكويت ليست مجرد تعاون، بل هي التزام طويل الأمد يهدف إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات العملية والقيادية التي يحتاجونها لدخول سوق العمل بثقة.”

صورة جماعية لفريقي بنك الخليج وإنجاز يتوسطهم نجلاء العيسى وليلى هلال المطيري

وأشار إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت عن تدريب نحو 25 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2025 /2026، بمشاركة متطوعين من موظفي بنك الخليج، الذين ساهموا في تدريب الشباب في مختلف البرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية وتشمل: “مخيم الابتكار” و” أموالي ومستقبلي” و”النجاح المهني” و”كيف أبدأ ” و”الزيارات الميدانية” و”برنامج الشركة “.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويت، السيدة ليلى هلال المطيري: “شراكتنا مع بنك الخليج تمتد على مدى سنوات طويلة، وهي شراكة غير عادية لأنها مكنت الجمعية من الوصول إلى آلاف الطلبة وتزويدهم ببرامج نوعية في ريادة الأعمال والجاهزية للعمل والمعرفة المالية.”

وأضافت: “نحن فخورون بهذا التعاون الذي يعكس إيمان البنك بأهمية الاستثمار في الشباب، حيث تمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، وتسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المستقبلية ودعم ريادة الأعمال من خلال برامج تؤهلهم لتأسيس شركات ناشئة.”

وأضافت أن جمعية إنجاز الكويت قامت منذ إنشائها عام2005 بتدريب أكثر من 150 ألف طالب وطالبة على مختلف برامج التدريب التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في ثلاثة محاور، هي الجاهزية للعمل، وريادة الأعمال والمعرفة المالية، ونحن في جمعية إنجاز نتطلع دائماً لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.

يُذكر أن جمعية إنجاز الكويت مؤسسة غير ربحية تابعة لشبكة جونيور أتشيفمنت العالمية، وتعمل بدعم من القطاع الخاص الكويتي. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع قطاعي الأعمال والتعليم، وبمساندة المتطوعين المؤهلين، تقدم الجمعية برامج تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية حول ريادة الأعمال ومهارات القيادة، بهدف بناء مسارات مهنية ناجحة للشباب الكويتي.