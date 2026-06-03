شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تستقبل مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في دولة الكويت ودول الخليج

من الاستقبال

استقبل السيد/ فيصل علي المطوع، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية السيد/ أزهر إقبال حسين، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في دولة الكويت ودول الخليج، والسيدة/ عبير المطوع، محللة العمليات، وذلك في المقر الرئيسي للشركة.

وقد تناول اللقاء بحث ومناقشة التسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك الدولي لشركات القطاع الخاص في دولة الكويت على وجه الخصوص ودول الخليج بشكل عام. كما استعرض السيد/ أزهر أبرز التوصيات والدراسات الاقتصادية التي يقدمها البنك الدولي لحكومة دولة الكويت، والهادفة إلى دعم جهود التنمية وتعزيز النمو في القطاع الاقتصادي.

تعد شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية واحدة من أكبر الشركات التجارية في الكويت، وتعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية في السوق المحلي في مجالي الجملة والتجزئة.