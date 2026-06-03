وزارة التربية: سخرنا كافة امكانياتنا لتمكين الطلبة من أداء اختباراتهم بثقة وطمأنينة

الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ونقاش عن مجريات الاختبارات

قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية حمد الحمد إن الوزارة سخرت كافة إمكانياتها لتسهيل إجراءات الاختبارات ومساندة الطلبة خلال هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي من خلال توفير الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والتأكد من جاهزية اللجان والقاعات.

وأضاف الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جولة ميدانية على المدارس في أول أيام الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 للاطلاع على جاهزية اللجان ومتابعة انتظام سير الاختبارات أن “الوزارة وضعت سلامة الطلبة وتهيئة الأجواء المناسبة لأدائهم الاختبارات النهائية على رأس أولوياتها”.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل متابعة سير الاختبارات بشكل يومي ورصد أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ والعمل على معالجتها بشكل فوري بما يضمن انتظام العملية الاختبارية وفق الخطط المعتمدة وذلك لتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وثمن الحمد الدور الكبير الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات واصفا إياهم ب”شركاء النجاح” لما يبذلونه من جهود في تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة وتحفيزهم على الاجتهاد والمثابرة.

وأكد أن التعاون المستمر بين الأسرة والمدرسة يمثل ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة متمنيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في اختباراتهم وتحقيق طموحاتهم العلمية.

وانطلقت اليوم الاختبارات النهائية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 حيث أدى طلبة الصف العاشر اختبار مادة (الفيزياء) فيما تقدم طلبة الصف الحادي عشر القسم العلمي لاختبار مادة (الرياضيات) بينما أدى طلبة الصف الحادي عشر القسم الأدبي اختبار مادة (مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد) وسط أجواء تنظيمية مستقرة ومتابعة ميدانية من الجهات التربوية المعنية لضمان حسن سير الاختبارات.