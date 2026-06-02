إقلاع طائرة إغاثية إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المساعدات المتنوعة

الجهات الرسمية المشاركة في الرحلة الإغاثية الكويتية المتجهة إلى لبنان

أقلعت اليوم الثلاثاء من قاعدة عبدالله المبارك الجوية طائرة إغاثية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متنها 40 طنا من المواد المتنوعة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي بالوكالة المستشار ريهام الغانم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن الرحلة الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة تأتي في إطار الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الأوضاع الإنسانية بالدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الغانم إن ذلك يأتي تنفيذا للأوامر السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات من سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورعاه وتعليمات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وذكرت أن هذه الرحلة تأتي ايضا ترجمة لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية وذلك جراء ما تتعرض له لبنان من اعتداءات ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن تنفيذ هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استكمالا لموقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في المجال الإنساني والذي توج بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني إلى جانب ما يتميز به الشعب الكويتي من حس إنساني متأصل يعكس قيم العطاء والتضامن مع الشعوب المتضررة.

وشددت على أن دولة الكويت تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية دعما للأشقاء والأصدقاء في مختلف الظروف والأزمات انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية ودورها الريادي في العمل الإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) خالد المغامس في تصريح مماثل ل(كونا) إن هذه الرحلة الإنسانية تأتي تجسيدا لتوجيهات القيادة الحكيمة واستمرارا للدور الإنساني الريادي لدولة الكويت في مساندة الأشقاء والدول المتضررة جراء الأزمات والكوارث.

وأضاف المغامس أن الجمعية قامت بتجهيز وإعداد الشحنة الإغاثية بكامل مكوناتها وتأمين إرسالها وفق أعلى معايير العمل الإنساني وبالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع فيما سيتولى الصليب الأحمر اللبناني استلام المساعدات والإشراف على توزيعها على المستفيدين والمتضررين في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح أن الشحنة الإغاثية تضمنت مواد غذائية أساسية تهدف إلى دعم الاحتياجات المعيشية العاجلة إلى جانب مواد إيوائية ومعيشية شملت خياما و(طرابيل) بلاستيكية وحصائر وبطانيات مشددا على أنها تعكس سرعة الاستجابة الإنسانية لدولة الكويت وحرصها الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تجسد استمرار التنسيق الفاعل بين الجهات الرسمية والإنسانية في دولة الكويت بما يعزز كفاءة الاستجابة الإنسانية ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بالسرعة المطلوبة.

من جانبه قال مدير عام (الهلال الأحمر) فواز المزروعي ل(كونا) إنه يرافق الرحلة الإغاثية إلى جانب عدد من مسؤولي الجمعية حيث سيكون في استقبال الوفد سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد الشرجي إلى جانب ممثلي الصليب الأحمر اللبناني بهدف متابعة ترتيبات تسليم المساعدات والإشراف على آلية توزيعها.

وأوضح المزروعي أن الجمعية نسقت مع الجانب اللبناني بشأن آلية توزيع المساعدات بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين لافتا إلى أن الصليب الأحمر اللبناني سيتولى عمليات التوزيع الميدانية مع تزويد الجمعية بتقارير تفصيلية حول سير العملية الإنسانية.

وأكد أن دولة الكويت تواصل أداء دورها الإنساني تجاه الدول المتضررة انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة لافتا الى أن الجمعية مستعدة لتنفيذ أي حملات إغاثية إضافية لدعم الأشقاء في لبنان متى ما دعت الحاجة لذلك.