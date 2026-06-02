مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

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عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بما يلي:

“أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي السيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد قام بتسلم الرسالة الخطية معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الأسبوع الماضي أثناء استقباله معالي السيد همايون كبير – مستشار ومبعوث رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية للشؤون الخارجية ومعالي السيد إم راشد الزمان ملت وزير الدولة للطيران المدني والسياحة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وبمناسبة الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ولاية العهد رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه حفظه الله داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مستذكرا المسيرة المباركة لسموه حفظه الله الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله لكل ما فيه رفعة شأن دولة الكويت.

وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/5/2026 الذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني حيث نقل سموه حفظه الله تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إخوانه وأبنائه من قياديي ومنتسبي السلك العسكري والأمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشيدا سموه حفظه الله بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يبذلونه من جهود مخلصة وتضحيات مقدرة في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه مؤكدا سموه حفظه الله أن الجهات العسكرية والأمنية تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء في أداء الواجب الوطني مثمنا سموه حفظه الله مستوى الجاهزية والكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجهات العسكرية والأمنية وما يتحلون به من انضباط ومسؤولية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وبمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1447 هجري هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وحكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج مشيدا بالجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة وبما حققه موسم الحج لهذا العام من نجاح متميز ومستوى رفيع من حيث التنظيم والترتيبات الأمنية والرعاية الطبية التي وفرتها المملكة الشقيقة لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وأمان في ضوء التسهيلات والإنجازات المتطورة والمتواصلة سائلا الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي وإلى رئيس وأعضاء بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات الحكومية لدورهم البارز في توفير كافة الخدمات للحجاج الكويتيين وتحقيق الرعاية الكاملة لتأدية المناسك بكل سهولة ويسر.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء مجددا عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي الموافق 28/5/2026 ويوم أمس الاثنين الموافق 1/6/2026 وذلك في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية مؤكدا أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي وطالب مجلس الوزراء إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية ومؤكدا على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي .

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقيامها بتوغل بري واسع النطاق يهدد حياة المدنيين وما يمثله ذلك العدوان من انتهاك صارخ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة مشددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن لبنان واستقراره ويجنب المنطقة مزيدا من عدم الاستقرار.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت حيث جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تعزيزها إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة مشيدا معاليه بالدور المهني والفني الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وترسيخ معايير الأمن والأمان النوويين.

وفي إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعالياتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب بحيث تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة أينما وردت في القوانين واللوائح وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي المرسومين بقانونين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية نظرا لما كشفه التطبيق العملي لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية طوال تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية ولتمكين المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليميا وعالميا وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشاريع مراسيم بقوانين بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت ويوطد العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وفي إطار حرص مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد معاليه أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة موضحا معاليه أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية حول مشروع (مدارس الموهوبين) الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التعليم ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل والابتكار من خلال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين أكاديميا وأدائيا وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم موضحا معاليه أن المشروع يجسد رؤية وزارة التربية في بناء جيل مبدع يمتلك مهارات تسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال منظومة متكاملة تشمل آليات علمية لاكتشاف الموهوبين وبرامج ومناهج إثرائية متخصصة وكوادر تعليمية مؤهلة وبيئة مدرسية داعمة للتميز والإبداع.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية”.