أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 قتيلا و10577 جريحا.

جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة بشأن تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي.

وفي سياق متصل بالأوضاع الميدانية جدد جيش الاحتلال إنذار سكان مدينة (النبطية) وطالبهم بإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

كما واصل طيران الاحتلال ومدفعيته استهداف قرى وبلدات الجنوب ما أوقع المزيد من القتلى وأسفر عن تدمير ممتلكات ومبان.

من جهته أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكريين في الجيش بجروح متوسطة نتيجة استهدافهما بمسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طريق حبوش – دير الزهراني في الجنوب.