“صباح الأحمد للموهبة” يطلق موسمه الصيفي 2026 لبرامج الابتكار بمجال التكنولوجيا والعلوم

مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع -أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- إطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 الذي يستمر من بداية شهر يونيو الحالي ويمتد حتى سبتمبر المقبل متضمنا مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتخصصية والفعاليات العلمية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة والشباب في مجالات الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ثقافة بناء القدرات.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن البرامج الصيفية لهذا العام تشمل عددا من المبادرات النوعية ضمن مسار بناء القدرات التكنولوجية من أبرزها معسكر عالم التكنولوجيا ومعسكر كوكب التكنولوجيا وبرامج التدريب المرتبطة بمسابقة (Robotex International) إلى جانب مجموعة من الورش والدورات المتخصصة في البرمجة وبرمجة الروبوتات وعلوم البيانات والتصميم ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن البرامج تتضمن أيضا نشاط (تحدي المستكشف الواعي) وبرنامج (صباح الأحمد الإثرائي الصيفي) (PRE) وبرنامج تدريب المعلمين بالتعاون مع غوغل إضافة إلى برنامج تدريب المعلمين (TOT) للكيمياء بنسخته الثانية وذلك في إطار دعم الطلبة والمعلمين وتوفير فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والأكاديمية.

وذكر أن مسار الابتكار العلمي يشمل عددا من البرامج والفعاليات المتخصصة من بينها برنامج احتضان الأفكار في مجال المياه والأمن الغذائي (Ideation Program) وسلسلة (Innovation Talk) وسلسلة (Founder Story) بهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المشاركين من الاستفادة من تجارب وخبرات المختصين ورواد الأعمال.

وأكد المركز أن هذه البرامج تأتي ضمن جهوده الرامية إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين وتنمية القدرات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يسهم في إعداد جيل مؤهل لمواكبة المتغيرات المتسارعة واستثمار الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وأوضح أن التسجيل في البرامج والأنشطة الصيفية متاح عبر موقعه الإلكتروني www.sacgc.org الذي يتضمن تفاصيل البرامج ومواعيدها وآلية التسجيل داعيا الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين إلى الاطلاع على البرامج والاستفادة من الفرص التعليمية التي يوفرها خلال موسم صيف 2026.