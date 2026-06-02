وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفيرة أستراليا لدى البلاد

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح و رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح يستقبلان سفيرة أستراليا لدى البلاد ميليسا كيلي

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سعادة سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت ميليسا كيلي وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عملها سفيرة لبلادها.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وما يجمعهما من شراكة راسخة وتعاون بناء وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما جرى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتأكيد على مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد معاليهما بالجهود الطيبة التي بذلتها سعادتها طوال فترة عملها لدى البلاد وبإسهاماتها في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين متمنيين لسعادتها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية.