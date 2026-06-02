فريق “أمان” يطلع على تجربة المكتب الفدرالي السويسري للحماية المدنية “FOCP”

جانب من اجتماع فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "أمان" مع المكتب الفدرالي السويسري للحماية المدنية

عقد فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (أمان) اليوم الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المكتب الفدرالي السويسري للحماية المدنية (FOCP) في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية المتقدمة في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وذكر الفريق في بيان صحفي أن الاجتماع تناول استعراض النموذج السويسري في إدارة الطوارئ والأزمات وآليات التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية إلى جانب بحث أفضل الممارسات المتعلقة برفع الجاهزية الوطنية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال خلال مختلف الحالات الطارئة.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض أدوار المكتب في دعم منظومة الحماية المدنية ومنهجيات التخطيط والاستعداد للأزمات والكوارث إضافة إلى بحث فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات التخصصية بما يدعم جهود إنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني. يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.