رولان غاروس: سابالينكا تطيح بأوساكا وخفالينسكا تواصل مشوارها وأوجيه-ألياسيم للمرة الاولى في ربع النهائي

البيلاروسية أرينا سابالينكا

أطاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا باليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، عندما تغلبت عليها 7-5 و6-3 الإثنين، فيما واصلت البولندية مايا خفالينسكا، الصاعدة من التصفيات، مشوارها اللافت بتأهلها السهل إلى ربع النهائي بفوزها على الفرنسية ديان باري 6-3 و6-2.

ولدى الرجال، بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الدور ذاته للمرة الاولى في رولان غاروس بتغلبه على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6-3 و7-5 و6-1، وتأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني الى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بفوزه على الارجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6-3 و7-6 (7-2) و7-6 (8-6).

في المباراة الاولى، قدمت سابالينكا عرضا قويا أمام أوساكا التي قاومت بشراسة دون أن تمنع البيلاروسية من بلوغ دور الثمانية للمرة الرابعة عشرة تواليا في بطولات الغراند سلام.

وباتت سابالينكا بطلة الغراند سلام الوحيدة المتبقية في منافسات الرجال والسيدات على ملاعب رولان غاروس.

قالت: “أنا سعيدة في الغالب بطريقة إرسالي، وتمكنت من إبقاء كل الضغط عليها”، مضيفة “لم أكن أتوقع أن يكون إرسالي بهذه الجودة… أشعر أنني أتحسن مباراة بعد أخرى، وبشكل عام أنا سعيدة جدا بمستواي اليوم”.

وحققت سابالينكا فوزها الثالث تواليا على أوساكا هذا العام، بعدما كانت خسرت مواجهتهما الوحيدة السابقة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر، في إطار سعيها لإحراز أول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة، ومحو ذكريات خسارتها المؤلمة في النهائي العام الماضي أمام الأميركية كوكو غوف.

أما النجمة اليابانية أوساكا التي ارتدت مجددا الفستان الذهبي المرصع بالترتر الذي شبّهته ببرج إيفل ليلا، فعليها الاكتفاء بأفضل مشاركة لها على الإطلاق في باريس والتي انتهت عند ثمن النهائي.

وكانت هذه أول مباراة للسيدات تُقام في الحصة المسائية لرولان غاروس منذ عام 2023، بعد سلسلة من 32 مباراة متتالية للرجال أثارت انتقادات متكررة لمنظمي البطولة.

خفالينسكا تواصل المغامرة

وفاجأت شنايدر، الـ23 عالميا، منافستها الأميركية ماديسون كيز الـ19 والمتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بالفوز عليها 6-3 و3-6 و6-0.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها شنايدر ربع النهائي في رولان-غاروس، كما أنها حققت فوزها الأول على كيز في رابع مواجهة بينهما.

وواصلت خفالينسكا، المصنفة 114 عالميا، مغامرتها وأنهت الاهتمام الفرنسي بمنافسات فردي السيدات في رولان غاروس، بعدما تغلبت على الأمل الأخير لأصحاب الأرض في البطولة.

قالت: “لم أكن أتوقع ذلك إطلاقا عند قدومي وبداية مشاركتي في البطولة. أنا ممتنة جدا جدا لوجودي هنا”.

وكانت خفالينسكا، البالغة 24 عاما، حققت فوزا واحدا فقط في مشاركتيها السابقتين في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في ويمبلدون عام 2022.

لكنها ستواجه الآن الروسية آنا كالينسكايا من أجل مقعد في نصف النهائي، وقالت عن مواجهتها للأخيرة: “إنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم. بصراحة، لا أحد يعرفني، لذا ستكون مواجهة صعبة جدا، مثل كل مباراة هنا”.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها لاعبة صاعدة من التصفيات ربع نهائي فردي السيدات في باريس منذ أن حققت كل من الايطالية مارتينا تريفيزان والأرجنتينية ناديا بودوروسكا هذا الإنجاز عام 2020.

وعانت كالينسكايا المصنفة 22 عالميا لبلوغ ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرتها بعد الاولى في استراليا عام 2024، حيث احتاجت الى ساعتين و49 دقيقة للتغلب على النمسوية أناستاسيا بوتابوفا 6-4 و2-6 و7-6 (10-7).

أوجيه-ألياسيم للمرة الاولى في ربع النهائي

ولدى الرجال، وبعد ثلاثة انتصارات متتالية بثلاث مجموعات، فرّط الإيطالي فلافيو كوبولي الرابع عشر عالميا في أول مجموعة له في البطولة الاثنين من دون أن يمنعه ذلك من بلوغ ربع النهائي.

وفاز ابن فلورنسا البالغ 24 عاما على الأميركي زكاري سفايدا الخامس والثمانين 6-2 و6-3 و6-7 (3-7) و7-6 (7-5)، وحجز مكانه للمرة الثانية في مسيرته بين آخر ثمانية لاعبين في إحدى البطولات الكبرى بعد ويمبلدون عام 2025.

ويلعب كوبولي في الدور المقبل مع أوجيه-ألياسيم السادس والفائز على التشيلي أليخاندرو تابيلو 6-3 و7-5 و6-1، وبلغ ربع نهائي رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرته.

وأصبح ابن الـ25 عاما أول كندي يصل إلى هذا الدور المتقدم في أحد البطولات الأربع الكبرى.

وقال: “آمل أن أذهب حتى النهاية. اليوم كان السيناريو مثاليا، إنها مباراة جيدة جدا بالنسبة لي، هذا أفضل مستوى قدمته منذ بداية البطولة، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو”.

وبلغ بيريتيني، وصيف ويمبلدون 2021، ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بفوزه على سيروندولو الذي أطاح بمواطنه المصنف الأول عالميا يانيك سينر في الدور الثاني.

وقال بيريتيني: “أعتقد أن (التنس) هو حب حياتي، وإلا لما واصلت العودة بعد كل هذه الانتكاسات والإصابات”.

وأضاف “كانت هناك لحظات كان من الصعب جدا فيها العودة حتى لمجرد ضرب الكرة… لكنني الآن عدت، وهذا بفضلهم (فريقه)، وبفضل شخصيتي وقدرتي على الصمود”.

وهذه هي السنة الأولى التي يشارك فيها بيريتيني أصلا في رولان غاروس منذ خسارته في ربع النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل خمسة أعوام.

وقال عن معاناته مع الإصابات: “هذا يجعل الأمر أكثر حلاوة، لأنني أتذكر الآن كم كنت حزينا”، مضيفا “كنت محظوظاً بوجود أشخاص من حولي ساعدوني على إيجاد الطاقة، والمشاعر الإيجابية، والأفكار الإيجابية، وهو أمر ليس سهلا عندما تكون في الظلام قليلا، وعندما لا تسير الأمور في صالحك، وتكافح فقط لضرب بضع كرات أو حتى للمنافسة”.

وسيواجه اللاعب البالغ 30 عاما في الدور المقبل مواطنه ماتيو أرنالدي أو الأميركي فرانسيس تيافو.