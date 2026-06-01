مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور معهد الكويت للأبحاث العلمية

قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والوفد المرافق له اليوم الاثنين بزيارة رسمية إلى مقر معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأكد مدير عام المعهد الدكتور فيصل الحميدان في بيان صحفي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والوكالة والدور الذي تؤديه البرامج المشتركة في دعم البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية.

وأضاف البيان أن ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدكتورة حبيبة المنيع قدمت خلال الزيارة شرحا حول أوجه التعاون الثنائي وأبرز المشاريع المشتركة التي تسهم في تطوير البحث العلمي وتوظيف التطبيقات النووية السلمية لخدمة التنمية المستدامة.

وأوضح أن برنامج الزيارة تضمن جولة ميدانية في عدد من المختبرات والمرافق البحثية التابعة للمعهد حيث اطلع غروسي على المركز الإقليمي لاتفاقية (ستوكهولم) لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لدول غرب آسيا الذي يستضيفه المعهد.

وبين أن الوفد الزائر تعرف على دور المركز في دعم دول المنطقة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية بشأن الملوثات العضوية الثابتة عبر برامج التدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الإقليمي في الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وحماية البيئة.