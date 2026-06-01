الاحتلال يوجه تحذيرا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت

دمار في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإثنين إنذار إخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما توعد مسؤولون في الدولة العبرية باستئناف الضربات على هذه المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله.

وأنذر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة إكس سكان الضاحية، داعيا إياهم الى “الإخلاء حفاظا على سلامتهم”.

وحذّر من أنه في حال “واصل حزب الله الإرهابي إطلاق القذائف الصاروخية”، سيقوم الجيش بقصف “أهداف في الضاحية الجنوبية”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إنهما أعطيا أمرا للجيش لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد توسيع العمليات في جنوب لبنان.