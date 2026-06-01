بنك بوبيان يقدم ورشة عمل مهنية لطلاب العلوم الحياتية بجامعة الكويت حول “مهارات الاستعداد للمقابلات الوظيفية”

مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عبدالعزيز الرومي وأستاذ مساعد قسم العلوم البيئية بكلية العلوم الحياتية - جامعة الكويت الدكتورة إسراء جمال

تأكيداً لالتزامه بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الكوادر الشابة للالتحاق بسوق العمل، نظم بنك بوبيان ورشة عمل افتراضية بعنوان “Jump-Start” لطلبة كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت تناولت مهارات الاستعداد للمقابلات الوظيفية وآليات بناء الحضور المهني والثقة بالنفس من خلال مشاركة خبرات عملية ورؤى واقعية حول بيئة العمل الحديثة.

قدم الورشة مدير في إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالله مراد ، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، حيث استعرض أبرز المهارات التي تساعد الطلبة والخريجين على تعزيز جاهزيتهم المهنية وفهم متطلبات سوق العمل بصورة أكثر واقعية واحترافية.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك، عبدالعزيز الرومي “يشهد سوق العمل اليوم تغيرات متسارعة تستدعي من الطلبة والخريجين امتلاك مهارات تتجاوز الجانب الأكاديمي، وتشمل القدرة على التواصل وبناء الحضور المهني والتعامل بثقة ومرونة مع بيئات العمل المختلفة.”

وأضاف أن بوبيان يحرص على دعم الشباب خلال المرحلة الانتقالية الممتدة بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية، باعتبارها إحدى أهم المراحل في بناء المسار الوظيفي لما تتطلبه من فهم لطبيعة بيئة العمل وآليات العمل المؤسسي، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والمهنية التي تساعد الشباب على التأقلم وتحقيق النجاح في بداية مشوارهم العملي.

وأوضح الرومي أن ورشة “Jump-Start” ركزت على تعريف الطلبة على أبرز المهارات المرتبطة بالاستعداد للمقابلات الوظيفية وكيفية تكوين انطباع مهني إيجابي والتعامل مع الأسئلة المطروحة بثقة ووضوح، بما يعزز فرصهم في المنافسة ضمن سوق العمل.

تمكين الشباب

من جانبه أشار عبدالله مراد إلى أن الورشة قدمت للطلبة مجموعة من النصائح والإرشادات العملية والتجارب المهنية الواقعية، بهدف مساعدتهم على الاستعداد بصورة أفضل للمقابلات الوظيفية وبناء حضور مهني أكثر ثقة واحترافية، من بينها أهمية التحضير الجيد وتطوير مهارات التواصل الفعّال وفهم طبيعة بيئة العمل وآليات التعامل مع المدراء والعمل بروح الفريق، إلى جانب التعرف على المسؤوليات المهنية ومتطلبات الالتزام الوظيفي.

وأكد مراد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون المستمر بين البنك والمؤسسات الأكاديمية المحلية، وحرص “بوبيان” على مشاركة خبراته العملية مع الطلبة والخريجين، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الشابة لمتطلبات سوق العمل وتمكينهم من بناء مستقبل وظيفي أكثر نجاحاً واستقراراً.

من جانبها، أعربت أستاذ مساعد قسم العلوم البيئية بكلية العلوم الحياتية – جامعة الكويت، الدكتورة إسراء جمال، عن تقديرها لبنك بوبيان على مبادرته بتنظيم هذه الورشة المتميزة، مؤكدةً أنها شكلت إضافة عملية قيّمة للطلبة من خلال ربط الجوانب الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل وبيئة العمل المهنية.

وأشارت إلى أن الورشة ساهمت في تعزيز جاهزية الطلبة والطالبات للمقابلات الوظيفية وبداية حياتهم المهنية بثقة ووعي أكبر، مؤكدة تقديرها للتعاون البنّاء مع بنك بوبيان، وتطلعها إلى المزيد من المبادرات والشراكات التي تدعم الطلبة وتُسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والعملية.