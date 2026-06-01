وزير التعليم العالي: توجيه الطلبة بعد المرحلة الثانوية ضرورة أساسية لتحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال إن توجيه الطلبة بعد التخرج من الثانوية يعد ضرورة أساسية لمساعدتهم في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفق قدراتهم وطموحاتهم وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للوزير الجلال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال افتتاح المقر الميداني للحملة الوطنية للابتعاث الخارجي (وجهني) بنسختها الخامسة في مجمع (الأفنيوز) اليوم الاثنين بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري والمستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف الوزير الجلال أن حملة (وجهني) تأتي في إطار حرص الوزارة على الوصول المباشر إلى الطلبة وأولياء الأمور وتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بخطة الابتعاث الخارجي والتخصصات المعتمدة وآليات التقديم بصورة واضحة ومبسطة بما يساعد الطلبة على بناء قراراتهم الدراسية بثقة ووضوح.

وأوضح أهمية اطلاع الطلبة وأولياء الأمور على اللوائح والنظم المنظمة لعملية الابتعاث وما يترتب عليها من حقوق وواجبات بما يسهم في تعزيز وعي الطلبة بمسؤولياتهم الأكاديمية ويهيئهم لمرحلة الدراسة في الخارج بصورة أكثر استعدادا وانضباطا.

وبين أن الحملة تتيح الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للتواصل المباشر مع الفريق المتخصص من الوزارة والإجابة عن استفساراتهم فضلا عن تعريفهم بالخدمات الأكاديمية والإرشادية للراغبين في الاستكمال خارج البلاد.

وثمن الوزير الجلال تعاون بيت التمويل الكويتي في شراكته الاستراتيجية مع الحملة معربا عن شكره لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية والخاصة الداعمة والتي تأتي في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة بما يعكس حرصهم على دعم الطلبة وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي.

ودعا الطلبة وأولياء الأمور إلى زيارة مقر الحملة والاستفادة من الخدمات الإرشادية المقدمة ومتابعة الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي للاطلاع على مواعيد وفعاليات الحملة وكل ما يتعلق بخطط الابتعاث والخدمات الأكاديمية.

بدوره قال وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن حملة (وجهني) تمثل أهم المبادرات الوطنية التي تحرص الوزارة على تنفيذها سنويا لتوفير الإرشاد الأكاديمي المباشر للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في التعرف على برامج الابتعاث الخارجي.

وأضاف البصيري أن الحملة تضم في مقرها عددا من الجهات ذات الصلة للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بما يسهم في تعزيز الوعي بالمسار الأكاديمي والمهني إذ يشارك ممثلون من وزارة التعليم العالي للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بشروط الابتعاث والجامعات الموصى بها.

وأكد حرص الوزارة على تطوير الحملة سنويا بما يتواكب مع احتياجات الطلبة والمتغيرات الأكاديمية مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد الذي تشهده الحملة يعكس أهميتها ودورها في دعم الطلبة خلال مرحلة اختيار التخصص والمسار الدراسي المناسب.

من جهته أكد المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف الدكتور جاسم العلي في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص الجهاز على المشاركة السنوية في الحملة الوطنية (وجهني) التي تنظمها وزارة التعليم العالي انطلاقا من دوره في دعم منظومة التعليم وتعزيز الوعي بأهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأضاف العلي أن مشاركة الجهاز في الحملة تتضمن استعراض أبرز اختصاصاته وخدماته الرقمية ومنصة البحث الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية الموصى بها إلى جانب التعريف بخدمة (استعلم) عبر تطبيق الواتساب والتي تتيح للجمهور والمستفيدين الحصول على المعلومات والاستفسارات المتعلقة بقوائم جامعات التميز والجامعات والبرامج الموصى بها بصورة ميسرة وسريعة.