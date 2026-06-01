وزارة الصحة تطلق فعاليات اليوم التوعوي بمرض التصلب اللويحي المتعدد

اختصاصي أول أمراض الجهاز العصبي تخصص دقيق في مرض التصلب المتعدد الدكتورة نمارق الجاركي

أطلقت وزارة الصحة اليوم الاثنين فعاليات اليوم التوعوي الخاص بمرض التصلب اللويحي المتعدد بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد وذلك في مستشفى مبارك الكبير بهدف نشر التوعية حول المرض بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين.

وقالت اختصاصي أول أمراض الجهاز العصبي تخصص دقيق في مرض التصلب المتعدد الدكتورة نمارق الجاركي في تصريح صحفي خلال الفعاليات إن التصلب اللويحي المتعدد مرض مناعي مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي والدماغ والحبل الشوكي وعصب العين.

وأضافت الجاركي أن هناك عدة عوامل تؤدي للإصابة به منها وراثية وبيئية وجينية ونقص فيتامين (د) والسمنة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين وكل هذه العوامل تزيد فرص الإصابة بهذا المرض ومن أعراضه تأثر الحركة والنظر وعدم الاتزان كذلك أعراض المثانة البولية في وقت يسهم التشخيص المبكر في الحد من حدوث الانتكاسة ويؤخر تطور المرض.

جانب من الفعالية “اليوم التوعوي بمرض التصلب اللويحي المتعدد”

وأشادت بدور دولة الكويت في دعم مراكز العلاج الطبيعي وتوفير أحدث العلاجات للتحكم في مرض التصلب اللويحي المتعدد منوهة كذلك بدور وزارة الصحة في نشر التوعية بهذا المرض.

من جانبه قال رئيس قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير الدكتور وليد الضاحي إن التصلب اللويحي المتعدد مرض مناعي ويؤدي إلى تعدد الأعراض العصبية في الجسم سواء بالأطراف أو في المثانة ومشاكل مختلفة بالجسم.

وأشار الضاحي في تصريح صحفي مماثل إلى أن العلاجات لمرض التصلب اللويحي المتعدد دائما تعتمد على التحور المناعي وتؤدي إلى تغيير في مناعة الجسم بحيث تقلل الهجمة المناعية على الأعصاب وتؤدي إلى تحسين الحالة وتخرج المريض من حالة الأعراض العصبية الموجودة إلى حالة كامنة بدون أعراض مدة طويلة.