دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية مجددا عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 فضلا عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الاثنين أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مشددة على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما اكدت احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.