رولان غاروس: كوستيوك تقصي شفيونتيك حاملة اللقب أربع مرات من ثمن النهائي

البولندية إيغا شفيونتيك

ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميا وحاملة اللقب أربع مرات، بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى من الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك (15) 7-5 و6-1، الأحد.

وبلغت كوستيوك، المتوجة بلقب دورة مدريد، الدور ربع النهائي في رولان غاروس للمرة الأولى في مسيرتها.

وقالت كوستيوك (23 عاما): “ما زلت في حالة صدمة بعد الفوز على لاعبة مذهلة كهذه التي توّجت هنا أربع مرات. لقد خسرت أمامها أربع مرات من قبل ولم أتمكن حتى من كسب مجموعة واحدة”.

وبهذه الخسارة، واصلت شفيونتيك ابتعادها عن اللقب الذي أحرزته لأول مرة عام 2020، ثم أضافت إليه ثلاثة ألقاب متتالية بين 2022 و2024.

كما يُعد خروجها من الدور الرابع أسوأ نتيجة للبولندية في بطولة رولان غاروس، بالتساوي مع مغادرتها للبطولة من الدور نفسه قبل سبعة أعوام في مشاركتها الأولى.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة جدا، إذ حافظت اللاعبتان على إرسالهما حتى الشوط السابع، حين استغلت شفيونتيك فرصة على إرسال كوستيوك لتكسر إرسالها وتتقدم في النتيجة.

لكن بعدها، تراجع أداء البولندية على الإرسال، لتعود كوستيوك وتفرض التعادل، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال مرة أخرى.

وتمكنت كوستيوك من الحفاظ على إرسالها، مجبرة المصنفة الأولى عالميا سابقا على محاولة البقاء في المجموعة عبر إرسالها.

إلا أن خطأين مزدوجين من شفيونتيك منحا كوستيوك فرصة حسم المجموعة، وهو ما فعلته مباشرة عبر ضربة خلفية قوية عبر الملعب تجاوزت الشبكة وسقطت بعيدا عن متناول منافستها.

وغادرت شفيونتيك الملعب سريعا بين المجموعتين لمحاولة استعادة تركيزها.

وعادت بقوة في المجموعة الثانية، حيث كسرت الإرسال مبكرا وتقدمت 1-0، لكن كوستيوك ردّت بسلسلة من ثلاثة أشواط متتالية لتتقدم 3-1.

وأشعلت كوستيوك المدرجات بتبادل مذهل للكرات انتهى بضربة طائرة سريعة عند الشبكة، قبل أن تحسم الشوط بسهولة وتقترب من الفوز.

واستمرت كوستيوك في فرض ضغطها بالضربات الأرضية القوية، لتحسم الشوطين الأخيرين وتنهي المباراة لصالحها.

وتتواجه كوستيوك في الدور ربع النهائي، مع مواطنتها إيلينا سفيتولينا السابعة أو السويسرية بليندا بينتشيتش الحادية عشرة، من أجل حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وتأهلت أيضا الرومانية سورانا كيرستيا بفوزها على الصنيية وانغ شييو 6-3 و7-6 (4/7).