KIB يختتم رعايته لمشاركة الكويت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة ويواكب إنجازات الوفد الرياضي

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته الرسمية لمشاركة دولة الكويت في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، وسط مشاركة واسعة من رياضيي دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي رعاية البنك لهذه المشاركة في إطار التزامه المتواصل بدعم الشباب الكويتي وتمكين المواهب الوطنية، إلى جانب حرصه على تعزيز حضور الكويت في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وتمكن الوفد الرياضي الكويتي من تحقيق نتائج مميزة خلال الدورة، بحصيلة بلغت 60 ميدالية متنوعة، منها 14 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية، في إنجاز يعكس مستوى الكفاءة والإصرار الذي يتمتع به الرياضيون الكويتيون في مختلف الألعاب الرياضية.

وبهذه المناسبة، قالت مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB مروة معرفي: “فخورون برعاية مشاركة الوفد الرياضي الكويتي في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، ومواكبة هذا الإنجاز الرياضي الذي يعكس روح الإصرار والطموح لدى شباب الكويت. كما نعتز بالشراكة الوثيقة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي كان لها دور محوري في الإعداد للمشاركة وتنظيم البعثة وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية والفنية، بما في ذلك تسهيل تنقل الوفد وتوفير بيئة مناسبة تسهم في جاهزية اللاعبين للمنافسات، وهو ما يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل في دعم الرياضة الكويتية.

وأضافت: “نؤمن بأن دعم الرياضيين الكويتيين يمثل استثماراً حقيقياً في الطاقات الوطنية، ودافعاً لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في مختلف المحافل الرياضية”.

من جانبه، قال مساعد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB عبد العزيز الثواب: “نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة الدورة، ونتطلع إلى مواصلة دعم المبادرات والأنشطة التي تسهم في تطوير القطاع الرياضي وتمكين الشباب. ونفخر بما حققه الوفد الكويتي من نتائج مشرّفة تعكس حجم الالتزام والعمل الجماعي الذي ميز المشاركة الكويتية في البطولة. كما نؤكد حرص KIB على الاستمرار في دعم المبادرات الوطنية التي تساهم في اكتشاف الطاقات الشابة وتوفير البيئة المحفزة لها لتحقيق المزيد من الإنجازات”.

تجدر الإشارة إلى أن دعم KIB للمبادرات الرياضية والرياضيين الكويتيين يأتي ضمن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الإنجاز والطموح، إلى جانب دعم الأنشطة التي تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويسهم في إبراز صورة الكويت المشرفة على مختلف الأصعدة.