الاحتلال يسيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

قلعة الشقيف

قال جيش الاحتلال اليوم الأحد إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، محققا مكاسب كبيرة ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

ويأتي ذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال الأراضي المحتلة منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال جيش الاحتلال إن العملية ركزت على السيطرة على قلعة الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، مع إضعاف حزب الله وبنيته التحتية في تلك البقعة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده.

ولم يصدر لبنان أو جماعة حزب الله تعليقات حتى الآن.

ويعزز الاستيلاء على القلعة التاريخية وتلالها من توغل الاحتلال في لبنان، ولا تزال المواجهات العسكرية بين الاحتلال وحزب الله نشطة حتى مع سريان وقف إطلاق النار الموازي في الحرب الأوسع نطاقا مع إيران.

وتمنح السيطرة على قلعة الشقيف قوات الاحتلال نقطة مراقبة على معظم جنوب لبنان وشمال الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إن حزب الله “شن هجمات عديدة” من التلال، مضيفا أن قواته تعمل ضد البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في المنطقة.

وأضاف أن قواته تنفذ عمليات أيضا بالقرب من النبطية التي وصفها بأنها من معاقل حزب الله الرئيسية في جنوب لبنان.