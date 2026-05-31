بنك برقان يختتم مبادرته الوطنية تكريماً للصفوف الأمامية من منتسبي وزارة الداخلية

مدير عام- إدارة الاتصالات المؤسسية دانة فيصل الجاسم

تقديراً للعيون الساهرة على أمن الكويت، ولرجال الوطن الذين حملوا مسؤولية حماية الديرة بكل إخلاص وتفانٍ، وكانوا على رأس عملهم على مدار الساعة للحفاظ على أمنها واستقرارها، اختتم بنك برقان مبادرته الوطنية الهادفة إلى تكريم منتسبي وزارة الداخلية من أبطال الصفوف الأمامية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الهدايا بالتعاون مع الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وأصحاب المشاريع الكويتية ورواد الأعمال، في خطوة تجسّد روح التكاتف الوطني وتعكس التزام البنك بدعم الكوادر الوطنية وتقدير جهودها الاستثنائية في خدمة الوطن.

وجاء ذلك بحضور كلٍ من العميد/ ناصر بوصليب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، والعقيد/ يوسف مرشد، مساعد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، والعقيد/ فيصل الديحاني، مدير إدارة العلاقات العامة، والعقيد/ سلمان بهمن، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة، إلى جانب السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان، والسيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – العلاقات الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان، إضافةً إلى عدد من ممثلي البنك، وذلك تقديراً لعطاء رجال الصفوف الأمامية وتفانيهم خلال الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، واستمرارهم في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص للحفاظ على أمن الكويت وخدمة المجتمع.

جناح بنك برقان خلال المبادرة

وتعكس هذه المبادرة إيمان بنك برقان الراسخ بأهمية دعم حماة الوطن والوقوف إلى جانبهم، انطلاقاً من أن المسؤولية الوطنية تُترجم بالمواقف والأفعال، تقديراً لمن كانوا وما زالوا خط الدفاع الأول عن الكويت وسند أمنها واستقرارها، موجهاً لهم رسالة تقدير وامتنان: “شكراً للي أمطرت أفعاله حب ووَفا للديرة”.

دانة الجاسم والعميد ناصر بوصليب مع ممثلي البنك وتطبيق قولبها

وشملت الجهات المشاركة في المبادرة الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وأصحاب المشاريع الكويتية ورواد الأعمال وضمت كلاً من: مستشفى الكويت، وOSN+، Alothman Outlet، وMoro، وShuffle Gents Salon، ومجوهرات ذخر الذهب، وLapomdamour، ونادي فلير، وماكرو للوجبات الصحية، ومجموعة علي كاكولي للأقمشة الرجالية، ومصبغة High Clean، وWorkshop، وقهوة كاريبو، وتطبيق لعبة قولبها، وTaboo Spa.

مشاركة فاعلة لكافيه كاريبو وتوزيع قهوة لمنتسبي وزارة الداخلية

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من منتسبي وزارة الداخلية، وسط مشاركة مميزة من الشركات والمشاريع الكويتية الداعمة، في مشهد عكس روح التعاون والتكاتف الوطني، وجسّد حجم التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الصفوف الأمامية في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام – إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان: “نفخر بتنظيم هذه المبادرة تقديراً لمنتسبي وزارة الداخلية، عرفاناً بجهودهم الكبيرة وتضحياتهم المتواصلة في حفظ أمن الكويت واستقرارها وخدمة المجتمع بكل إخلاص وتفانٍ، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد، واستمرارهم على مدار العام في أداء واجبهم الوطني بكل مسؤولية والتزام. وتحظى هذه الجهود الوطنية بتقدير كبير من الجميع، لما تعكسه من حسٍ عالٍ بالمسؤولية ودورٍ محوري في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره”.

ممثلو بنك برقان ووزارة الداخلية في صورة جماعية خلال المبادرة

وأضافت الجاسم: “في بنك برقان، نؤمن بأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تؤدي دوراً محورياً في دعم المجتمع وتعزيز الاستقرار، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، من خلال تكامل الجهود وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية وتقدير كل من يساهم في خدمة الوطن. وما أسعدنا بالفعل هو الإقبال والتفاعل الكبير من أصحاب المشاريع وروّاد الأعمال الكويتيين، الذين أبدوا اهتماماً بهذه المبادرة وأسهموا في دعمها منذ اللحظة الأولى لطرح فكرة المبادرة، ومشاركتهم بكل ترحيب وحماس، بما يعكس روح التعاون والتكاتف التي يتميز بها المجتمع الكويتي، لا سيما في المبادرات الوطنية والمجتمعية”.

فقرة تفاعلية لمنتسبي وزارة الداخلية مع تطبيق قولبها

كما حرص البنك، في إطار دعمه لحملة “لنكن على دراية”، على توزيع منشورات توعوية وتقديم إرشادات مباشرة للمستفيدين، بهدف تعزيز الثقافة المالية والمصرفية وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات المالية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل من خلال مبادراته المجتمعية ترسيخ ثقافة التقدير والعطاء، تأكيداً على دوره كشريك فاعل في دعم المجتمع وتعزيز الترابط الوطني، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035.