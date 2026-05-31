مركز صباح الأحمد للموهبة يطلق برنامجا لاحتضان الابتكارات الكويتية المتخصصة بالأمن الغذائي والمائي

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق برنامج لاحتضان الأفكار والابتكارات في مجال الأمن الغذائي والمائي 2026 بالتعاون مع جامعة IE الإسبانية.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد إن البرنامج يهدف إلى دعم المبتكرين والمبدعين في الكويت وتمكينهم لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي ضمن بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والإرشاد والتطوير العملي والاستفادة من الخبرات الدولية.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع من خلال رحلة تطوير متكاملة تستهدف طلبة الجامعات والمخترعين والباحثين والمهندسين ورواد الأعمال في المراحل المبكرة إضافة إلى المهتمين بابتكارات الغذاء والمياه من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن البرنامج يركز على عدد من المجالات الحيوية ذات الأولوية تشمل حلول الغذاء الذكية وتقنيات المياه والابتكارات الزراعية والزراعة الذكية إلى جانب حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتقنيات المستدامة والصديقة للبيئة والحلول المناخية وأفكار إعادة التدوير وتقليل الهدر إضافة إلى التطبيقات والمنصات الرقمية والأجهزة والأنظمة الذكية والأتمتة.

وذكر أن رحلة البرنامج بدأت بفتح باب التسجيل اعتبارا من 25 مايو 2026 وستليها مرحلة الفرز والاختيار في 22 يونيو ثم أسبوع التدريب الأول خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026 على أن تستمر مرحلة الإرشاد والتوجيه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وبين المركز أن البرنامج يتضمن أسبوع التدريب الثاني واختيار الفرق الفائزة خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026 وصولا إلى البرنامج الدولي الذي سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

ولفت إلى أن البرنامج مخصص للكويتيين فقط مع اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون لدى المتقدم فكرة ابتكارية أو مشروع أولي في مجال الأمن الغذائي أو المائي بما يسهم في تطوير حلول مستقبلية مبتكرة ذات أثر إيجابي ومستدام.

وأفاد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بأن هذا البرنامج يعكس التزامه بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من تطوير ابتكارات نوعية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاعي الغذاء والمياه بما ينسجم مع توجهات التنمية والاستدامة في دولة الكويت.

وأشار إلى أنه للتسجيل ومعرفة المزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز :www.sacgc.or.