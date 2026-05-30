رئيس بعثة الحج الكويتية يشيد بالتزام الحجاج ويؤكد نجاح أعمال البعثة

رئيس بعثة الحج الكويتية في وداع حجاج دولة الكويت بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة

أشاد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور المهندس سليمان السويلم اليوم السبت بالتزام حجاج دولة الكويت والحملات الكويتية بالتعليمات والتنظيمات المعتمدة خلال موسم الحج لهذا العام مؤكدا أن ذلك أسهم بشكل كبير في نجاح خطط البعثة ونجاحها وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف الدكتور السويلم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توديعه للحجاج الكويتيين المغادرين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أن موسم الحج هذا العام شهد انسيابية وتنظيما متميزا ولم تسجل أي معوقات تذكر بفضل الجهود المتكاملة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبعثة الحج الكويتية والحملات الكويتية.

وتمنى لجميع الحجاج الكويتيين عودة آمنة إلى أرض الوطن بعد أن من الله عليهم بأداء الفريضة سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم.

وثمن السويلم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن مشيدا بما وفرته من إمكانات وخدمات أسهمت في نجاح موسم الحج.

وأضاف أن النجاح الذي حققته بعثة الحج الكويتية هذا العام جاء بتكامل جهود جميع أعضاء البعثة ومنتسبيها والعاملين فيها من مختلف اللجان والفرق الميدانية والإدارية مثمنا ما أبدوه من إخلاص وتفان وروح عمل جماعي طوال موسم الحج الأمر الذي أسهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج الكويتيين.