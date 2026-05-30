ليفربول ينفصل عن المدرب سلوت بعد موسم مخيب للآمال

قال ليفربول اليوم السبت إنه انفصل عن المدرب أرنه سلوت، وذلك بعد فشل المدرب الفائز بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه الأول في تلبية التوقعات، مع احتلال الفريق للمركز الخامس.

وتولى سلوت مدرب فينوورد السابق، تدريب ليفربول خلفا للألماني يورجن كلوب في عام 2024، وأبهر الهولندي الجميع في موسمه الأول بعد قيادة الفريق للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن موسمه الثاني مع ليفربول تحول من الدفاع عن اللقب إلى صراع يائس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وفشل الفريق في الفوز بأي لقب محلي، مما يمثل تراجعا كبيرا لحامل اللقب.

وأضاف ليفربول في بيان “لا داعي للقول إن هذا القرار كان صعبا على النادي. كانت مساهمة أرنه في ليفربول خلال الفترة التي قضاها معنا كبيرة ومؤثرة، والأهم من ذلك كله بالنسبة للجماهير ولنا، أنها كانت ناجحة”.

وتابع “منذ اللحظة التي التقينا فيها بأرنه لأول مرة، اتضح على الفور أنه شخص لا يكتفي بقبول المسؤولية فحسب، بل يتحملها”.

وأكمل “اتضح هذا جليا عندما وافق على تدريب الفريق، وعندما قادنا إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وطوال الموسم الذي انتهى للتو، عندما واجهنا تحديات وأعباء كبيرة”.

وأردف “توصلنا جميعا إلى استنتاج مفاده أن التغيير ضروري لكي يواصل النادي مسيرته نحو الأمام. ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف، بل على العكس تماما”.

وقال ليفربول إن عملية تعيين خليفة له جارية، وربطت تقارير إعلامية المدرب الإسباني أندوني إيراولا بالمنصب بعد أن قاد بورنموث إلى احتلال المركز السادس في الدوري، والتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى.