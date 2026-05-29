يونيسف: سقوط 11 طفلا بين قتيل وجريح ​​كل 24 ساعة في لبنان الأسبوع الماضي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 11 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصعيد الاحتلال لغاراته في أنحاء البلاد رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار.

وشن الاحتلال غارات جوية مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان مساء الأربعاء وصباح الخميس، بعد أن أعلنت مساحة جديدة من البلاد “منطقة قتال”.

واستهدفت غارة جوية أمس الخميس مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل وقف لإطلاق النار لم يفلح في إنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت اليونيسف إن 77 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقا للمنظمة فقد قُتل 55 طفلا وأُصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل نيسان.

ووصف المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس الحصيلة بأنها “مروعة”.

وكان من المأمول أن يوقف وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن في 16 أبريل نيسان الحرب الدائرة منذ الثاني من مارس آذار بين الاحتلال وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.