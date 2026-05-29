سمو أمير البلاد يهنئ أخيه ولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج لعام 1447 هجرية

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1447 هجرية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والحكومة الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات المعنية التي ساهمت بكل إخلاص وتفان في إنجاحه وسخرت كل جهودها لتنظيم متميز شهده موسم الحج لهذا العام مشيدا سموه رعاه الله بالخطوات الوثابة لأعمال التوسعة ونموها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الحديثة في المشاعر المقدسة بما يلبي احتياجات الحجاج ويسهم في تيسير أداء المناسك ويعود عليهم بالنفع والطمأنينة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1447 هجرية ضمنها سموه خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والحكومة الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات المعنية التي ساهمت بكل جدارة في إنجاحه في ظل تنظيم متميز شهده موسم الحج لهذا العام مثمنا سموه استمرار وتلاحق أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام واستحداث الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المشاعر التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتسهم في تيسير أداء المناسك.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.