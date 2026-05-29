وزارة الصحة تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية بعد العودة للبلاد

وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام مع قرب عودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج إلى الالتزام بالإرشادات الصحية الوقائية الموصى بها بما يعزز الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على سلامة الحجاج وأسرهم والمجتمع.

وقالت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن ذلك يأتي ضمن منظومة المتابعة الصحية المستمرة التي تنفذها الوزارة وفق أحدث المستجدات الوبائية والمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أهمية استكمال الإجراءات الوقائية المقررة وفي مقدمتها تناول العلاج الوقائي المخصص للوقاية من الالتهاب السحائي (السحايا) خلال اليومين الأخيرين قبل مغادرة الأراضي المقدسة مشيرة إلى أن التطعيمات التي تلقاها الحاج قبل السفر تمثل إحدى ركائز الحماية الصحية.

وأوضحت أن المرحلة التي تلي العودة من الحج تمثل جزءا مهما من منظومة الوقاية والرصد الصحي داعية الحجاج إلى متابعة حالتهم الصحية لمدة واحد وعشرين يوما بعد العودة إذ يمكنهم التواصل مع الجهات الصحية المختصة خلال هذه الفترة لتقديم أي إرشادات أو دعم.

وشددت على ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى فور ظهور أي أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو فقدان الشهية أو التهاب الحلق أو الصداع المستمر أو السعال أو ضيق التنفس أو الطفح الجلدي أو آلام البطن أو الإسهال أو القيء مؤكدة أهمية إبلاغ الطاقم الطبي بتاريخ السفر للمساعدة على سرعة التقييم الطبي واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ودعت الحجاج إلى الالتزام بالسلوكيات الصحية الوقائية بما في ذلك ارتداء الكمام عند ظهور أي أعراض تنفسية وتجنب مخالطة الآخرين إلى حين استكمال التقييم الطبي كما شددت الحرص على حماية كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وضعف المناعة والتأكد من استكمالهم التطعيمات الموصى بها عند الإقامة معهم بعد العودة.

وأكدت الوزارة أهمية المحافظة على النظافة الشخصية واستخدام المحارم الورقية عند السعال والعطس والتخلص منها بالشكل السليم للإسهام في الحد من انتقال العدوى وحماية أفراد المجتمع داعية الجميع إلى التواصل مع الخط الساخن (151) لأي استفسارات أو معلومات صحية إضافية.