النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يزور مقرات حملات الحج الكويتية في مشعر منى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يقوم بزيارة إلى مقرات الحملات الكويتية بمشعر منى

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس بزيارة إلى مقرات الحملات الكويتية بمشعر منى تفقد خلالها أوضاع الحجاج من دولة الكويت.

وقال الشيخ فهد اليوسف خلال تفقده مقرات الحملات الكويتية بمشعر منى إن زيارته تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية في البلاد وحرصها المستمر على متابعة أوضاع الحجاج الكويتيين مضيفا أنها تولي اهتماما بسلامتهم وتتابع أوضاعهم.

وأكد الشيخ فهد اليوسف حرصه على متابعة أوضاع الحجاج والجهود الميدانية والتنظيمية المقدمة لهم وضمان توفير أفضل سبل الرعاية والراحة لهم.

كما أكد الشيخ فهد اليوسف الاهتمام الكبير براحة وسلامة الحجاج الكويتيين والتأكد من توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم.

وشملت الزيارة تفقد الشيخ فهد اليوسف لمقرات الحملات الكويتية حيث التقى بالحجاج الكويتيين واستمع إلى ملاحظاتهم واطلع على أوضاعهم.

كما استمع خلال الزيارة إلى شرح من الشركة المنفذة لبناء مقر بعثة الحج الكويتية ومقرات الحملات في مشعر منى حول مراحل تنفيذ المباني ومستوى الخدمات المتوفرة بالموقع.

ورافق الشيخ فهد اليوسف خلال زيارته لمقر الحملات في مشعر منى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف رئيس بعثة الحج الكويتية الدكتور المهندس سليمان السويلم.