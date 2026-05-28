رئيس الجمارك ونائبه لشؤون المنافذ يتفقدان استعدادات استقبال الحجاج بمنفذ النويصيب

جولة رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف ونائبه لشؤون المنافذ والبحث والتحري صالح العمر على منفذ النويصيب الجمركي

قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف يرافقه نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري صالح العمر بجولة تفقدية على منفذ النويصيب الجمركي للاطلاع على الاستعدادات والإجراءات المتخذة لخدمة الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الخميس أنه جرى خلال الجولة متابعة آلية سير العمل الميداني وجاهزية الكوادر الجمركية وآليات التفتيش والتنظيم المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات بما يسهم في تسهيل عبور حملات الحجاج بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أنه جرى خلال الجولة الاطلاع على التجهيزات الفنية والأمنية والخطط التشغيلية المطبقة في المنفذ.

ونقل البيان عن النويف والعمر تأكيدهما على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتنفيذ الإجراءات الجمركية بكفاءة عالية.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في تنفيذ خططها التشغيلية ومتابعة جاهزية جميع المنافذ الجمركية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الجمركي خلال موسم الحج.