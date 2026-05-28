وزير الكهرباء يتفقد محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في لقطة جماعية مع كوادر محطة الزور الجنوبية خلال الجولة

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الخميس بجولة ميدانية على محطة (الزور الجنوبية) للقوى الكهربائية وتقطير المياه للوقوف على الجاهزية وسير العمل بالمحطة كما هنأ الكوادر المناوبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الوزير المخيزيم في بيان صحفي عقب الجولة إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها الدعم المستمر للفرق الميدانية ورفع جاهزية القطاعات التشغيلية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في البلاد.

وأعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في محطات القوى لاسيما المرابطين على رأس عملهم خلال عطلة العيد مؤكدا أن التزامهم يضمن استدامة توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات الاستقرار.

وأشاد بالدور المحوري للكوادر الوطنية والفنية في مختلف مواقع العمل معتبرا أن عطاءهم وإحساسهم العالي بالمسؤولية يمثلان ركيزة أساسية لصون الأمن المائي والكهربائي في البلاد.

وجدد شكره لجميع العاملين في منشآت ومواقع الوزارة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وأن يعيد هذه الأيام المباركة على قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي بالخير والبركات.

وتضمنت جولة الوزير التي رافقه فيها وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعدد من المسؤولين زيارة غرفة التحكم الحرارية للاطلاع على آلية العمليات التشغيلية ومستويات الإنتاج والإجراءات الفنية المعتمدة لضمان كفاءة إنتاج الكهرباء والماء.