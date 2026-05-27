رئيس الجمارك يتفقد مطار الكويت “T4” للاطمئنان على إجراءات استقبال الحجاج وسير العمل

رئيس الجمارك يتفقد مطار الكويت مبنى T4 للاطمئنان على إجراءات استقبال الحجاج وسير العمل

قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف اليوم الأربعاء بجولة تفقدية في مبنى الركاب T4 بمطار الكويت حرصا على متابعة جاهزية المنافذ الجمركية وتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي ان النويف قام بجولة رافقه خلالها نائب الرئيس لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر شملت متابعة آلية استقبال وإنهاء إجراءات الحجاج والاطلاع على مستوى الجاهزية والتنظيم داخل المطار والتأكد من انسيابية الإجراءات الجمركية وسرعة الإنجاز بما يحقق أعلى مستويات الخدمة والراحة للحجاج.

وهنأ رئيس (الجمارك) منتسبي الإدارة العامة العاملين في المطار بعيد الأضحى المبارك مشيدا بجهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء واجباتهم وبما يقدمونه من عمل للحفاظ على أمن المنافذ الجمركية وتسهيل حركة المسافرين.

كما اطلع على آلية العمل الميداني والتنسيق بين الجهات العاملة في المطار مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويواكب توجيهات القيادة العليا في تسهيل إجراءات السفر والتنقل خلال موسم الحج.

وأكدت (الجمارك) استمرارها في متابعة جاهزية جميع المنافذ الجمركية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية.